«Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и вышел на первое место в Бундеслиге

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«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Фрайбургом» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.
«Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и вышел на первое место в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Кристофера Нкунку, отличившегося на 41-й минуте, Александра Сёрлота, забившего на 64-й, и Эмиля Форсберга, поразившего ворота соперника на 79-й.

«Лейпциг» набрал 53 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив мюнхенскую «Баварию», в активе которой 52 очка и матч в запасе. «Фрайбург» с 34 очками — восьмой.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу.

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