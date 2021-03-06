Финкельштейн: Махачев — следующая звезда UFC

Глава компании M-1 Global Вадим Финкельштейн дал прогноз на поединок Ислама Махачева и Дрю Добера, который пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259.

«Махачев — красавчик! Он из М-1 и всегда был ярким бойцом. Он уже достаточно показал себя, ему нужно к титулу приближаться. Я думаю, что Махачев будет чемпионом UFC. Было бы интересно посмотреть следующий бой с Макгрегором. Исламу для известности будет полезно. Думаю, что прозвище Хабиб 2.0 заслуженно. У них одна школа, и они всегда вместе тренируются. По потенциалу Махачев более разносторонний боец, чем Нурмагомедов. Он всегда был очень интересным. Если у Хабиба поначалу поединки вязкие, то Махачев рубится. Его все любят. Махачев — это следующая звезда. В его победе над Добером нет сомнений», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

Турнир UFC 259, на котором пройдёт бой Махачева и Добера, состоится в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе.

Ранее Штырков заявил, что у Махачева достаточно сил и навыков, чтобы стать чемпионом UFC.