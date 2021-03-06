Штырков: у Махачева достаточно сил и навыков, чтобы стать чемпионом UFC
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«У Махачева достаточно сил и навыков, чтобы стать чемпионом UFC. А есть ли в этом заинтересованность у организации и как скоро его выведут на бой за титул, известно лишь менеджменту лиги. Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес говорят, что он заберёт титул. Им можно верить», — цитирует слова Штыркова «Спорт день за днём».
Следующий бой Махачев проведёт в ночь с 6 на 7 июня на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Соперником станет американец Дрю Добер.
Ранее сообщалось, что бой Тухугова с Рамосом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён.