Штырков: у Махачева достаточно сил и навыков, чтобы стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил перспективы легковеса Ислама Махачева завоевать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«У Махачева достаточно сил и навыков, чтобы стать чемпионом UFC. А есть ли в этом заинтересованность у организации и как скоро его выведут на бой за титул, известно лишь менеджменту лиги. Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес говорят, что он заберёт титул. Им можно верить», — цитирует слова Штыркова «Спорт день за днём».

Следующий бой Махачев проведёт в ночь с 6 на 7 июня на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Соперником станет американец Дрю Добер.

Ранее сообщалось, что бой Тухугова с Рамосом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён.