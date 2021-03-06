Бородавко считает, что Сорина неправильно выбрала лыжи на марафон в Оберстдорфе

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских девушек в гонке с массовым стартом на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Бородавко считает, что Сорина неправильно выбрала лыжи на марафон в Оберстдорфе
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«В целом неплохое выступление. Однако планировалось, что девочки смогут выступить несколько лучше. На мой взгляд, не очень удачный выбор лыж был у Сориной. После смены были очень хорошие лыжи. Если бы зацепилась в первой группе, то вполне могла бы бороться за медаль. Что же касается Кирпиченко, то 30 км — это, по-моему, её первая такая большая дистанция. Скорее всего, она немного не рассчитала силы», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Сорина стала лучшей из россиянок, заняв 9-е место. Яна Кирпиченко финишировала 12-й. 

Ранее Сорина заявила, что начало марафона у неё немного не заладилось.

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