Бородавко считает, что Сорина неправильно выбрала лыжи на марафон в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских девушек в гонке с массовым стартом на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«В целом неплохое выступление. Однако планировалось, что девочки смогут выступить несколько лучше. На мой взгляд, не очень удачный выбор лыж был у Сориной. После смены были очень хорошие лыжи. Если бы зацепилась в первой группе, то вполне могла бы бороться за медаль. Что же касается Кирпиченко, то 30 км — это, по-моему, её первая такая большая дистанция. Скорее всего, она немного не рассчитала силы», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Сорина стала лучшей из россиянок, заняв 9-е место. Яна Кирпиченко финишировала 12-й.

Ранее Сорина заявила, что начало марафона у неё немного не заладилось.