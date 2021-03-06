Валуев: в бою Яна и Стерлинга будет хорошая заруба

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.
Валуев: в бою Яна и Стерлинга будет хорошая заруба
  • РИА Новости

«Фаворита в этом бою нет. Будет хорошая заруба. Не берусь утверждать, кто победит. Со Стерлингом лучше не ввязываться в большую борьбу, в ней он лучше Яна. Петру надо стараться держать Стерлинга на расстоянии и выжидать момент. Конечно, из тех соперников, что побеждал Ян, можно назвать Стерлинга самым серьёзным соперником», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что не стоит осуждать Яна за уверенность в своих силах, а поединок всё расставит по местам.

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счету 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее Вадим Немков назвал Яна фаворитом в бою со Стерлингом.

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