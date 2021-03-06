Немков назвал Яна фаворитом в бою со Стерлингом
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«Я особо не следил за Стерлингом, но думаю, что Пётр Ян — фаворит. Считается, что у Алджамейна хорошая борьба. У Петра в основном были в соперниках борцы, которых он побеждал. Не зазнался ли Ян? Он уверен в своей победе, поэтому он так и говорит. Бой покажет», — сказал Немков «Спорт-Экспрессу».
Поединок Яна и Стерлинга пройдёт на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени.
Ранее Исмаилов оценил шансы Яна на победу в бою со Стерлингом.