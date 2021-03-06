Российский арбитр Левников рассказал о своей работе на матче Кубка Греции по футболу

Российский арбитр Кирилл Левников заявил, что известный в прошлом английский судья Марк Клаттенбург остался доволен его работой в матче 1/4 финала Кубка Греции между ПАС и «Панатинаикосом» (2:1)

«Из-за ковида личные встречи запрещены, общались только с коллегами, с которыми обслуживали матч. Марк прислал сообщение, что очень доволен нашей качественной работой, никаких претензий нет, все были счастливы», — цитирует Левникова «Матч ТВ».

По его мнению, его бригада хорошо отработала матч и не подвела российскую судейскую школу.

«Чтобы в следующий раз снова пригласили, не обязательно меня, но и моих коллег, например. Потому что это всё равно хороший опыт — обслуживать матчи других чемпионатов. Всё в копилочку для роста», — сказал Левников.

Клаттенбург на данный момент работает с арбитрами в Греции.

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