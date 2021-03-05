Бывший игрок «Олимпии» рассказал о том, как Слуцкий избил судью

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Бывший футболист «Олимпии» Андрей Рябых поделился историей о том, как главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сорвался и избил судью, когда тренировал волгоградский клуб.
Бывший игрок «Олимпии» рассказал о том, как Слуцкий избил судью
  • Reuters

«Играли против саранского «Светотехника», боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два «левых» пенальти», — приводит слова Рябых «Чемпионат».

По словам игрока, на поле началась потасовка между игроками двух клубов.

«Мы что-то высказывали судье, а соперники за него заступались. Слово за слово… Слуцкий и побежал нас защищать. В понятии Леонида Викторовича мы ведь ещё дети были. Не сдержался — и ударил судью», — добавил он.

Ранее Слуцкий отметил, что удовлетворён действиями «Рубина» в матче со «Спартаком».

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