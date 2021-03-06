Кершоу о выступлении Якимушкина в эстафете: ужасный этап

Чемпион мира 2011 года канадец Девон Кершоу прокомментировал выступление российских лыжников в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Якимушкин на втором этапе столкнулся с кошмаром. Ужасный этап в его исполнении. Кто мог представить, что он потерпит такую неудачу? 44-секундное преимущество, более простая трасса «классикой». Да, нужно пахать снег, но только что твой партнёр так напахал снег за 10 км, что сбросил группу, как мешок картошки», —сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Он отметил, что с изначальным преимуществом сборной России можно было хотя бы рассчитывать на усталость соперников при попытках догнать, но тело не слушалось Якимушкина и он очень медленно шёл, а Россия не могла себе позволить слабое выступление на одном из этапов.

«Максимум, что они могли себе позволить, — это средний день для одного из участников эстафеты. Но для Якимушкина это был не просто плохой, а кошмарный день», — подчеркнул Кершоу.

При этом эксперт обратил внимание, что Артём Мальцев отыграл много времени, хотя и устал под конец. По мнению Кершоу, задача Мальцева состояла в том, чтобы перед вступлением в гонку Большунова Россия уступала не так много лидерам.

Сборная России заняла второе место по итогам эстафеты на мировом первенстве. Победу одержали норвежцы.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что в эстафете вместе с финном Ийво Нисканеном работал против Якимушкина.