Иверсен признался, что в эстафете вместе с финским лыжником работал против Якимушкина

Короткая ссылка
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что разговаривал с финном Ийво Нисканеном по ходу второго этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе по поводу россиянина Ивана Якимушкина.
Иверсен признался, что в эстафете вместе с финским лыжником работал против Якимушкина
  • Reuters

«Я должен признать, что разговаривал с Ийво. Я был рад, что больше не шёл позади него. Это было идеально для меня. Я сказал ему: «Поехали, мы догоним Якимушкина». Мы хорошие друзья, и это была хорошая помощь от него. Большое спасибо Финляндии, которая его поставила на мой этап!» — цитирует Иверсена VG.

Сборная России заняла второе место по итогам эстафеты на мировом первенстве. Победу одержали норвежцы, финны стали шестыми.

Ранее тренер сборной Норвегии рассказал, в чём Йоханнес Клебо сильнее Александра Большунова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить