Иверсен признался, что в эстафете вместе с финским лыжником работал против Якимушкина

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что разговаривал с финном Ийво Нисканеном по ходу второго этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе по поводу россиянина Ивана Якимушкина.

«Я должен признать, что разговаривал с Ийво. Я был рад, что больше не шёл позади него. Это было идеально для меня. Я сказал ему: «Поехали, мы догоним Якимушкина». Мы хорошие друзья, и это была хорошая помощь от него. Большое спасибо Финляндии, которая его поставила на мой этап!» — цитирует Иверсена VG.

Сборная России заняла второе место по итогам эстафеты на мировом первенстве. Победу одержали норвежцы, финны стали шестыми.

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