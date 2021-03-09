Абдурахимов ответил, согласился бы драться с россиянином в UFC

Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов сказал, согласился бы провести поединок с соотечественником под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Конечно, лучше биться с иностранцами. Но в UFC не бывает так: с кем захотел — с тем и подрался. Кого поставили — с тем и будешь биться. Главное — пожать руки после схватки и остаться друзьями», — заявил Абдурахимов в интервью RT.

При этом он отметил, что ни один из российских бойцов не согласился бы заходить в клетку с Алексеем Олейником.

«Чтобы подняться на вершину рейтинга, нужно побить тех, кто выше тебя. Это работа. Уверен, Волков, Павлович также пошли бы на это, если бы была необходимость. Думаю, разве что с Олейником никто не стал бы биться. Его очень уважают», — заключил Абдурахимов.

Ранее он сказал, что около десяти лет назад уже задумывался о завершении карьеры в смешанных единоборствах.