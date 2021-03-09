Абдурахимов признался, что ранее задумывался о завершении карьеры

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Российский боец в тяжёлом весе UFC Шамиль Абдурахимов сказал, что около десяти лет назад уже задумывался о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Абдурахимов признался, что ранее задумывался о завершении карьеры
  • Reuters

«Впервые задумывался о завершении карьеры, ещё когда мне было около 30. Но непросто повесить перчатки на гвоздь, когда всю жизнь занимаешься смешанными единоборствами. Мечты умирают последними, а мои ещё живы», — признался Абдурахимов в интервью RT.

По его словам, тогда некоторые люди советовали ему прекратить выступления и заняться другим делом, но он решил остаться в ММА.

«Всё дело было в окружении. Кто-то говорил, что уже пора заканчивать, уверяли, что пик уже пройден и нужно уходить. Но так просто меня не отпустило. Думал и представлял, чего ещё мог бы добиться, где выступить. Да и честно сказать, мне нравится всё это, поэтому и продолжаю биться. Полежать на кровати ещё успею. Пока есть здоровье, силы — топим», — добавил Абдурахимов.

Ранее боец предположил, что американец Кёртис Блэйдс уже получил серьёзный урон и в будущем будет излишне подвержен нокаутам. 

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