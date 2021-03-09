Абдурахимов — о Блэйдсе: существует вероятность, что борода у него уже стеклянная

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Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов поделился мнением, способно ли поражение после нокаута от Деррика Льюиса нанести серьёзный удар по психологии Кёртиса Блэйдса.
Абдурахимов — о Блэйдсе: существует вероятность, что борода у него уже стеклянная
  • Reuters

«Не стоит обращать внимание на тех, кто позволяет себе подобные выходки. Это люди очень далёкие от спорта в целом, от ММА в частности. Возможно, в будущем Блэйдс будет чересчур осторожничать из-за страха вновь пропустить тяжёлый удар. При этом существует вероятность, что борода у него уже стеклянная. Всё же три поражения и все нокаутом… В моральном плане может быть трудно пройти через такое. Но кто знает. Быть может, воспользуется услугами психолога. Это у нас люди не спешат обращаться к подобным специалистам, а в США регулярно ходят», — заявил Абдурахимов в интервью RT.

Ранее он сказал, считает ли Александра Волкова сильнейшим российским тяжеловесом в UFC.

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