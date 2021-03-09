Абдурахимов — о Блэйдсе: существует вероятность, что борода у него уже стеклянная

Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов поделился мнением, способно ли поражение после нокаута от Деррика Льюиса нанести серьёзный удар по психологии Кёртиса Блэйдса.

«Не стоит обращать внимание на тех, кто позволяет себе подобные выходки. Это люди очень далёкие от спорта в целом, от ММА в частности. Возможно, в будущем Блэйдс будет чересчур осторожничать из-за страха вновь пропустить тяжёлый удар. При этом существует вероятность, что борода у него уже стеклянная. Всё же три поражения и все нокаутом… В моральном плане может быть трудно пройти через такое. Но кто знает. Быть может, воспользуется услугами психолога. Это у нас люди не спешат обращаться к подобным специалистам, а в США регулярно ходят», — заявил Абдурахимов в интервью RT.

Ранее он сказал, считает ли Александра Волкова сильнейшим российским тяжеловесом в UFC.