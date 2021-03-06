Клебо: атакую, когда Большунов меньше всего ожидает

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своём соперничестве с россиянином Александром Большуновым на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Клебо: атакую, когда Большунов меньше всего ожидает
  • Reuters

«Я особо не думаю о том, когда буду атаковать. Я делаю это тогда, когда чувствую, что Большунов меньше всего этого ожидает. Что есть у меня, но нет у него? Возможно, у меня лучше финишный спурт, но он может со мной бороться, контролировать ход гонки. Также он доказал, что лучший дистанционщик. Хорошо ли я его знаю? Немного. И сегодня я получил то, что хотел», — сказал Клебо в эфире TV2. 

Сборная России заняла второе место по итогам эстафеты на мировом первенстве. Победу одержали норвежцы. На последнем этапе эстафеты Клебо обогнал Большунова.

Ранее норвежец Эмиль Иверсен признался, что в эстафете вместе с финским лыжником Ийво Нисканеном работал против россиянина Ивана Якимушкина.

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