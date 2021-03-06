Пеле заявил, что Мбаппе может стать его наследником

Легендарный бразильский футболист Пеле поделился мнением об игре нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе может стать моим наследником, и я не шучу. Я многое вижу в его способности играть на скорости. Он форвард, который быстро думает. Когда приходит мяч, он уже знает, что делать, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение. Это важные характеристики в сегодняшнем футболе», — приводит слова Пеле Marca.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. С тех пор он провёл за команду 155 матчей, забил 113 мячей и отдал 59 результативных передач.

22-летний игрок уже является чемпионом мира в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ победить «Дижон».