Дубль Мбаппе помог ПСЖ победить «Дижон» и подняться на второе место в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Дижоном» в матче 27-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Дижоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу ПСЖ принесли голы Мойзе Кина, забившего на шестой минуте, Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти на 32-й и отличившегося с игры на 51-й минуте, а также Перейры Данилу, забившего на 82-й минуте.

ПСЖ, набрав 57 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 15 очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее «Марсель» объявил о назначении Сампаоли новым главным тренером команды.