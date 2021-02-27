Дубль Мбаппе помог ПСЖ победить «Дижон» и подняться на второе место в Лиге 1

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Дижоном» в матче 27-го тура французской Лиги 1.
Дубль Мбаппе помог ПСЖ победить «Дижон» и подняться на второе место в Лиге 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дижоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу ПСЖ принесли голы Мойзе Кина, забившего на шестой минуте, Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти на 32-й и отличившегося с игры на 51-й минуте, а также Перейры Данилу, забившего на 82-й минуте.

ПСЖ, набрав 57 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 15 очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее «Марсель» объявил о назначении Сампаоли новым главным тренером команды.

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