«Марсель» объявил о назначении Сампаоли новым главным тренером команды

Французский футбольный клуб «Марсель» объявил о назначении аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба «Марселя», соглашение с Сампаоли рассчитано до 2023 года.

Также сообщается, что Жак-Анри Эйро покинул пост президента «Марселя». На эту должность назначен Пабло Лонгория, в обязанности которого будет входить управление клубом как в спортивном, так и в экономическом плане.

Предыдущим местом работы Сампаоли был бразильский «Атлетико Минейро». В разное время он работал в таких клубах, как «Сантос», «Севилья», а также в сборных Чили и Аргентины.

Прежний главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш покинул клуб в начале февраля. По итогам 25 туров Лиги 1 «Марсель» занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что Тедеско ответил на вопрос о возможном возвращении в «Шальке».