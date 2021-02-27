«Марсель» объявил о назначении Сампаоли новым главным тренером команды

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Французский футбольный клуб «Марсель» объявил о назначении аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли главным тренером команды.
«Марсель» объявил о назначении Сампаоли новым главным тренером команды
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Марселя», соглашение с Сампаоли рассчитано до 2023 года.

Также сообщается, что Жак-Анри Эйро покинул пост президента «Марселя». На эту должность назначен Пабло Лонгория, в обязанности которого будет входить управление клубом как в спортивном, так и в экономическом плане.

Предыдущим местом работы Сампаоли был бразильский «Атлетико Минейро». В разное время он работал в таких клубах, как «Сантос», «Севилья», а также в сборных Чили и Аргентины.

Прежний главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш покинул клуб в начале февраля. По итогам 25 туров Лиги 1 «Марсель» занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что Тедеско ответил на вопрос о возможном возвращении в «Шальке».

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