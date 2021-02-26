Тедеско ответил на вопрос о возможном возвращении в «Шальке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию об интересе со стороны гельзенкирхенского «Шальке».

«Я ни секунды не думал, что будет в моей жизни после окончания чемпионата. Я сейчас сконцентрирован только на подготовке команды к матчу», — приводит слова Тедесо РИА Новости.

35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покидает «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.

Тедеско возглавлял «Шальке» перед своим приходом в «Спартак» — с 2017 по 2019 год.

Ранее в «Спартаке» рассказали о поиске нового главного тренера.