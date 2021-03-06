Агент Рами заявил, что чемпион мира готов рассмотреть предложения из России

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника португальской «Боавишты» Адиля Рами, рассказал о ситуации вокруг его клиента.

«Адиль замечательно чувствует себя в «Боавиште». Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть», — цитирует Руиза «Спорт-Экспресс».

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. В феврале 2020 года он заключил контракт с футбольным клубом «Сочи», но покинул его в мае, так и не проведя за команду ни одного матча.

Ранее агент Рами отреагировал на слова владельца «Сочи» об обмане.