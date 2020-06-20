Агент Рами отреагировал на слова владельца «Сочи» об обмане

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Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, отреагировал на заявление президента российского клуба «Сочи» Бориса Ротенберга.
Агент Рами отреагировал на слова владельца «Сочи» об обмане
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«Это невероятно. После клубного медосмотра всё было в порядке. Он разорвал контракт с «Фенербахче», чтобы подписать с «Сочи». Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?» — приводит слова Руиза Sport24.

34-летний Рами был подписан в «Сочи» в феврале. Стороны заключили контракт до лета. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб. В начале мая агент француза сообщил о расторжении контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком.

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