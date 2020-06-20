Агент Рами отреагировал на слова владельца «Сочи» об обмане

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, отреагировал на заявление президента российского клуба «Сочи» Бориса Ротенберга.

«Это невероятно. После клубного медосмотра всё было в порядке. Он разорвал контракт с «Фенербахче», чтобы подписать с «Сочи». Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?» — приводит слова Руиза Sport24.

34-летний Рами был подписан в «Сочи» в феврале. Стороны заключили контракт до лета. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб. В начале мая агент француза сообщил о расторжении контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком.