Владелец «Сочи» назвал чемпиона мира Рами обманщиком

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с переходом в команду французского защитника Адиля Рами.

«На самом деле Рами скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик. Ну бывает и так. Он всё-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более нужен был в защиту маститый игрок», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

34-летний Рами был подписан в «Сочи» в феврале. Стороны заключили контракт до лета. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб. В начале мая агент француза сообщил о расторжении контракта с клубом.

Ранее Ротенберг заявил, что вопрос будущего Кокорина в «Сочи» будет решаться после завершения сезона.