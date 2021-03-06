Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Анахаймом» в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Анахаймом» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе гостей на 20-й и 23-й минутах отличились Адам Хенрик и Якоб Сильверберг. У «Эвеланш» на 35-й минуте один гол отыграл россиянин Валерий Ничушкин, а на 38-й счёт сравнял Брэндон Саад. В овертайме же Ничушкин забросил для своей команды победную шайбу, оформив дубль.

Ранее сообщалось, что две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесота Уайлд» разгромить «Аризона Койотс» в матче НХЛ.

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