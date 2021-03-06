Футболист «Спартака» Хендрикс считает, что в Европе недооценивают уровень РПЛ

Нидерландский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Йоррит Хендрикс высказал мнение об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Трудно что-то сказать, потому что я сыграл всего две игры в России. Думаю, что много кто недооценивает российскую лигу, насколько она жесткая. Физический уровень команд в порядке. В России хороший футбол — много кто в Европе заблуждается, когда недооценивает уровень РПЛ», — приводит слова Хендрикса пресс-служба клуба.

26-летний хавбек перешел в «Спартак» из нидерландского ПСВ в январе и он уже принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» опровергли информацию о готовности Тедеско переподписать контракт.