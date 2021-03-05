В «Спартаке» опровергли информацию о готовности Тедеско переподписать контракт

В «Спартаке» прокомментировали информацию о готовности Доменико Тедеско переподписать контракт с московским клубом на улучшенных условиях.

«Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова «Чемпионат».

По информации различных СМИ, Тедеско был готов подписать новый контракт со «Спартаком» с зарплатой €2,5 млн в год.

После матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение тренера со «Спартаком» рассчитано до 31 мая.

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос о кредите доверия Тедеско после четырёх поражений подряд.