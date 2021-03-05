Губерниев объяснил, почему не считает Клебо лучшим лыжником мира

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Губерниев объяснил, почему не считает Клебо лучшим лыжником мира
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В этой гонке всё менялось очень часто. Когда финишировал Червоткин, была одна ситуация, а когда пришёл Якимушкин — совершенно другая. Серебро — это хороший результат для нас. Норвежцы выглядят сильнее, они победили закономерно, как в последние годы и происходит. Сложно сравнить Клебо с Большуновым. Саша — универсальный гонщик, а норвежец — спринтер. С точки зрения таланта, Большунов занимает первое место. Не может быть лучшим лыжником мира человек, который бегает лишь спринтерские гонки», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Россия заняла второе место, уступив Норвегии. Йоханнес Клебо после гонки заявил, что лидеру россиян Александру Большунову нужно больше работать.

Ранее лыжник Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину.

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