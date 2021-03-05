«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В составе «Трактора» отличились Виталий Кравцов и Ник Бэйлен.
Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Владислава Картаева и Теэму Хартикайнена, отличившегося и в основное время, и в овертайме.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующая, третья игра пройдёт в Челябинске 7 марта.
Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука помогла «Авангарду» победить «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ.