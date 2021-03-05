«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Трактора» отличились Виталий Кравцов и Ник Бэйлен.

Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Владислава Картаева и Теэму Хартикайнена, отличившегося и в основное время, и в овертайме.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующая, третья игра пройдёт в Челябинске 7 марта.

Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука помогла «Авангарду» победить «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ.