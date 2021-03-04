Шайба Ковальчука помогла «Авангарду» победить «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
В составе «Автомобилиста» забили Вячеслав Литовченко, Павел Куликов и Георгий Белоусов.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Павла Дедунова, Кирилла Семёнова, Сергея Толчинского и Ильи Ковальчука.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Авангарда». Следующая, третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проиграло «Северстали» во втором матче серии плей-офф КХЛ.