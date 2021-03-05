Червоткин: на финише эстафеты меня подташнивало
- РИА Новости
«Не знаю, как это почувствовал. Не смог встать за кем-то. Тренеры говорили идти вторым-третьим и делать акцент на второй-третий круг. Так как у меня не получилось встать на второй спуск вторым-третьим, решил дёрнуть. Лыжи работали хорошо. Сервису огромное спасибо. Дальше шёл своим темпом. Старался делать акцент на расталкивании. Держал дистанционную скорость. Но на концовку сил не хватило. Старался дотерпеть. На трассе в каждый подъём ты просто бежишь с небольшим прокатом. На финише подташнивало. Немного отошёл», — сказал Червоткин «Матч ТВ».
После первого этапа сборная России имела преимущество в 45 секунд.
RT ведёт текстовую трансляцию гонки.