Червоткин: на финише эстафеты меня подташнивало

Алексей Червоткин, бежавший первый этап эстафеты 4 х 10 км у мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта, оценил своё выступление.

«Не знаю, как это почувствовал. Не смог встать за кем-то. Тренеры говорили идти вторым-третьим и делать акцент на второй-третий круг. Так как у меня не получилось встать на второй спуск вторым-третьим, решил дёрнуть. Лыжи работали хорошо. Сервису огромное спасибо. Дальше шёл своим темпом. Старался делать акцент на расталкивании. Держал дистанционную скорость. Но на концовку сил не хватило. Старался дотерпеть. На трассе в каждый подъём ты просто бежишь с небольшим прокатом. На финише подташнивало. Немного отошёл», — сказал Червоткин «Матч ТВ».

После первого этапа сборная России имела преимущество в 45 секунд.

RT ведёт текстовую трансляцию гонки.