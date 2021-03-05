Махачев объяснил, почему не рассказывал об операции на сердце

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о перенесённой операции на сердце, а также о том, почему скрыл этот факт от своей команды.
Махачев объяснил, почему не рассказывал об операции на сердце
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Это была радиочастотная аблация (РЧА), а не какая-то страшная или сложная операция, мне не вскрывали грудь и не залезали внутрь. Ежедневно много людей проходит через это. Когда я спрашивал доктора, как она отразится на моей карьере, то он рассказал про биатлониста Дмитрия Малышко, который выиграл Олимпиаду через несколько месяцев после этой процедуры. Я тогда расслабился и понял, что это пойдёт только в плюс. Мог бы спокойно жить и без операции, но мне сказали, что если планирую долго заниматься спортом, то лучше всё-таки пройти через это. Никакого вреда без неё бы не было. Тогда я решил, почему бы и нет. Кроме того, меня убедило и то, что мой врач учился в Америке и Германии, я увидел, как к нему относятся в больнице. К сожалению, забыл его фамилию, хотя надо бы её назвать, чтобы люди могли к нему обращаться», — сказал Махачев RT.

Также боец признался, что не говорил об операции своей команде и тренерам.

«Сказал об этом только старшему брату и паре друзей. Ни Хабиб, ни Абдулманап, ни Хавьер не знали. Я просто не хотел, чтобы это разлетелось. Если бы речь шла об операции на пальце, это бы никого не интересовало. У людей же нет понимания, что происходило, все сразу думают, будто мне порезали грудь и достали сердце. А всё гораздо проще. Я даже был в сознании под местным наркозом и наблюдал на экране, что со мной делали», — добавил Махачев.

Ранее Махачев заявил, что у Абдулманапа Нурмагомедова дисциплина была на первом месте.

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