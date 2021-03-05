Махачев: у Абдулманапа Нурмагомедова дисциплина была на первом месте

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сравнил тренировки с американским специалистом Хавьером Мендесом и работу под руководством легендарного отечественного наставника Абдулманапа Нурмагомедова.

«Если в двух словах, то их объединяет старая школа, на которой они выросли. Например, если у борца есть сильная сторона, то Абдулманап не старался повернуть его в другую сторону. Он не заставлял ударника только бороться, а давал возможность развивать свою ударку, чтобы он и дальше улучшал этот компонент. Потому что в противном случае у спортсмена могла возникнуть путаница. То же самое с Хавьером. Если приходит парень, который хорошо борется, то он не будет делать из него ударника. Покажет, как в стойке двигаться так, чтобы тоже можно было бороться и показывать свою базу. А что касается различия, то в Америке не так сильно развита дисциплина в зале. Там совсем другой подход к тренерам и бойцам, не как в Дагестане. У Абдулманапа дисциплина была на первом месте», — сказал Махачев RT.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Махачев рассказал, в чём прибавил после тренировок с Мендесом.