Махачев рассказал, в чём прибавил после тренировок с Мендесом

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев назвал навыки, которые ему удалось улучшить благодаря тренировкам с американским специалистом Хавьером Мендесом.

«Наверное, в грэпплинге и стойке. В AKA есть очень хороший тренер по грэпплингу. Я всегда был хорош в этом и выступал на турнирах, но у меня не было бойцовского грэпплинга. Он отличается от обычного, когда ты можешь просто лежать на спине и делать болевые приёмы или сидеть сверху и контролировать. Бойцовский грэпплинг — это другая игра, другие захваты, обходы ног. Ты уже не можешь лежать на спине, в любой момент в голову может прилететь локоть или удар, который завершит бой. И в этом плане я довольно сильно набрал в AKA», — сказал Махачев RT.

Ранее боец команды Хабиба Нурмагомедова вспомнил свой первый спарринг в AKA.