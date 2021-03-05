Боец команды Нурмагомедова вспомнил свой первый спарринг в AKA

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, член команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вспомнил свой первый спарринг в американском зале АКА.

«Я пришёл и увидел, что там проводят спарринги в клетке. Тогда ещё не мог и двух слов связать на английском и сказал Хабибу: «Скажи, чтобы меня с кем-то в клетку поставили, хочу попробовать». Он согласился и поговорил с Хавьером Мендесом. Тогда в AKA тренировался Леон Эдвардс, который сейчас топ в полусреднем весе. Хавьер предупредил, что он хороший ударник и у него мощная левая нога. Я подумал, что в первом спарринге в AKA нужно себя хорошо показать. Поэтому повалил его сразу же после начала боя и начал контролировать. Эдвардс тогда был совсем другим бойцом, сейчас он очень сильно подтянулся: и в борцовских навыках, и в стойке. Тогда он приезжал в AKA, чтобы улучшить борьбу», — сказал Махачев RT.

Свой ближайший поединок российский боец проведёт 7 марта на турнире UFC 259. Соперником станет американец Дрю Добер.

Ранее российский боец UFC заявил, что после ухода Нурмагомедова в лёгком весе нет безусловного лидера.