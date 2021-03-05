Боец команды Нурмагомедова вспомнил свой первый спарринг в AKA

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, член команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вспомнил свой первый спарринг в американском зале АКА.
Боец команды Нурмагомедова вспомнил свой первый спарринг в AKA
  • Reuters

«Я пришёл и увидел, что там проводят спарринги в клетке. Тогда ещё не мог и двух слов связать на английском и сказал Хабибу: «Скажи, чтобы меня с кем-то в клетку поставили, хочу попробовать». Он согласился и поговорил с Хавьером Мендесом. Тогда в AKA тренировался Леон Эдвардс, который сейчас топ в полусреднем весе. Хавьер предупредил, что он хороший ударник и у него мощная левая нога. Я подумал, что в первом спарринге в AKA нужно себя хорошо показать. Поэтому повалил его сразу же после начала боя и начал контролировать. Эдвардс тогда был совсем другим бойцом, сейчас он очень сильно подтянулся: и в борцовских навыках, и в стойке. Тогда он приезжал в AKA, чтобы улучшить борьбу», — сказал Махачев RT.

Свой ближайший поединок российский боец проведёт 7 марта на турнире UFC 259. Соперником станет американец Дрю Добер.

Ранее российский боец UFC заявил, что после ухода Нурмагомедова в лёгком весе нет безусловного лидера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить