Российский боец UFC: после ухода Нурмагомедова в лёгком весе нет безусловного лидера

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев считает, что после ухода из спорта чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова его титул должен быть разыгран между бразильцем Шарлисом Оливейрой и американцем Дастином Порье.
Российский боец UFC: после ухода Нурмагомедова в лёгком весе нет безусловного лидера
  • РИА Новости

«Я бы сказал, что сейчас нет безусловного лидера. Как я уже говорил, идеальным вариантом для UFC стал бы розыгрыш пояса между Шарлисом Оливейрой и Дастином Порье. Не могу никого назвать безоговорочным лидером. У всех бойцов есть поражения и победы. Просто у Оливейры есть хорошая победная серия, хотя и он много проигрывал. А Порье недавно сделал громкое заявление, выиграв большой бой с Конором Макгрегором», — сказал Махачев RT.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Махачев рассказал, были ли у него другие предложения, помимо боя с Добером.

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