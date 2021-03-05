Махачев рассказал, были ли у него предложения, помимо боя с Добером

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев признался, что не имел других предложений, помимо боя с американцем Дрю Добером.
Махачев рассказал, были ли у него предложения, помимо боя с Добером
  • © Jeff Bottari / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Не сказал бы, что принял этот бой сразу и с радостью. Но на тот момент просто не было других вариантов, поэтому я согласился. Тогда Добер ещё был в числе 15 лучших. Потом весовая категория изменилась, пришли новые бойцы, кто-то залетел в топ-15, а он оттуда вылетел. Поэтому можно было сказать, что мне дали топового соперника», — сказал Махачев RT.

Бой между россиянином и американцем состоится 7 марта на турнире UFC 259.

Ранее Махачев заявил о желании подраться с Макгрегором.

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