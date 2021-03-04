Махачев заявил о желании подраться с Макгрегором
- РИА Новости
«Я хотел бы подраться с Конором Макгрегором. С радостью бы это сделал. Но не думаю, что бой с Конором возможен на данном этапе. Мне надо, чтобы в Америке меня больше знали и бой лучше продался», — приводит слова Махачева Sport24.
Ислам Махачев проведёт бой с американским бойцом MMA Дрю Добером в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою с Добером на UFC 259.