Махачев заявил о желании подраться с Макгрегором

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев рассказал о своих планах после боя с американцем Дрю Добером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.
Махачев заявил о желании подраться с Макгрегором
  • РИА Новости

«Я хотел бы подраться с Конором Макгрегором. С радостью бы это сделал. Но не думаю, что бой с Конором возможен на данном этапе. Мне надо, чтобы в Америке меня больше знали и бой лучше продался», — приводит слова Махачева Sport24.

Ислам Махачев проведёт бой с американским бойцом MMA Дрю Добером в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою с Добером на UFC 259.

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