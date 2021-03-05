Туктамышева рассказала, какие четверные прыжки хотела бы выучить

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы добавить в свой арсенал несколько четверных прыжков.

«Пока не знаю, буду ли усложнять контент на чемпионате мира. Будем обсуждать это с Алексеем Николаевичем Мишиным. Главное, чтобы контент, с которым я приеду, был мне по силам. Что касается четверных прыжков, то шансы всегда есть. Я бы хотела в своей карьере выучить также четверной сальхов и скрутиться хотя бы несколько раз в четверной лутц. Но это уже далёкое будущее, скорее всего», — сказала Туктамышева «Чемпионату».

Ранее Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить в паре в шоу «Ледниковый период».