Туктамышева рассказала, какие четверные прыжки хотела бы выучить

Короткая ссылка
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы добавить в свой арсенал несколько четверных прыжков.
Туктамышева рассказала, какие четверные прыжки хотела бы выучить
  • РИА Новости

«Пока не знаю, буду ли усложнять контент на чемпионате мира. Будем обсуждать это с Алексеем Николаевичем Мишиным. Главное, чтобы контент, с которым я приеду, был мне по силам. Что касается четверных прыжков, то шансы всегда есть. Я бы хотела в своей карьере выучить также четверной сальхов и скрутиться хотя бы несколько раз в четверной лутц. Но это уже далёкое будущее, скорее всего», — сказала Туктамышева «Чемпионату»

Ранее Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить в паре в шоу «Ледниковый период».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить