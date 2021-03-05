Промес рассказал о том, как испугался поездки в московском метро

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о жизни в России.
Промес рассказал о том, как испугался поездки в московском метро
  • РИА Новости

«Когда я в первый и последний раз спустился в метро в Москве, не понимал ни слова по-русски, не мог прочитать указатели, мой водитель не брал трубку. Других номеров у меня не было и я уехал в неправильную сторону и всерьёз испугался!» — приводит слова нападающего официальный сайт «Спартака».

25-го февраля московский клуб объявил о переходе Квинси Промеса из амстердамского «Аякса».

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На счету нападающего 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах.

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