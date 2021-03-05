«Финикс» разгромил «Голден Стэйт» в матче НБА

«Финикс Санз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриоз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Финикс Санз Арена» в Финиксе и завершилась со счётом 120:98.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, набрав 26 очков.

Также в НБА прошли ещё восемь матчей: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» (123:119), «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс (132:125), «Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» (111:112), «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (119:117), «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» (114:104), «Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» (103:113), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» (93:103) и «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» (102:107).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Хьюстон» в матче НБА.