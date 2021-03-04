Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Хьюстон» в матче НБА

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 132:114.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 14 передач.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» (87:78), «Орландо Мэджик» — «Атланта Хокс» (112:115), «Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» (102:135), «Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:124).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Спёрс» в матче НБА.