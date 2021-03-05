Президент UFC ответил на вопрос о возобновлении карьеры Нурмагомедова
«В лёгкой весовой категории много потенциально отличных боёв. Давайте посмотрим, как они сложатся, и тогда будет ясно, кто подерётся за титул. Если Хабиб Нурмагомедов будет заинтересован, он примет бой. Думаю, шанс на его возвращение ещё есть», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
На счету российского бойца 29 побед в 29 боях MMA.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева в бою с Дрю Добером на UFC 259.