Президент UFC ответил на вопрос о возобновлении карьеры Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, возможно ли возобновлении карьеры российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова.

«В лёгкой весовой категории много потенциально отличных боёв. Давайте посмотрим, как они сложатся, и тогда будет ясно, кто подерётся за титул. Если Хабиб Нурмагомедов будет заинтересован, он примет бой. Думаю, шанс на его возвращение ещё есть», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

На счету российского бойца 29 побед в 29 боях MMA.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева в бою с Дрю Добером на UFC 259.

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