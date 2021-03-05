Ян заявил, что планирует нокаутировать Стерлинга на UFC 259

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил, что намерен нокаутировать Алджамейна Стерлинга, в поединке на турнире UFC 259.

«У меня сильная ударка, планирую нокаутировать его. Нужно ли мне провести защиту, чтобы закрепить чемпионство? Да», — приводит слова Ян ТАСС.

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счёту 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее появилась информация, что Ян отправлен на карантин перед защитой титула UFC.