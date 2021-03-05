Норвежская лыжница Венг отреагировала на критику менеджера сборной Швеции

Норвежкская лыжница Хейди Венг прокомментировала критику в свой адрес со стороны менеджера сборной Швеции по лыжным гонкам Андреса Бистрёма осудившего её активное празднование победы в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я не понимаю этих обвинений, всё случилось спонтанно. Все были очень счастливы, никаких плохих мыслей по отношению к соперницам я не испытывала», — приводит слова Венг Expressen.

По окончании эстафеты норвежка Венг очень активно отмечала успех своей команды, в то время как шведка Фрида Карлссон общалась с журналистами и из-за этого решила прекратить интервью.

Сборная Швеции завершила эстафету на шестом месте.

Ранее в сборной Швеции раскритиковали норвежских лыжниц за активное празднование победы на ЧМ.