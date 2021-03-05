Норвежская лыжница Венг отреагировала на критику менеджера сборной Швеции
- globallookpress.com
«Я не понимаю этих обвинений, всё случилось спонтанно. Все были очень счастливы, никаких плохих мыслей по отношению к соперницам я не испытывала», — приводит слова Венг Expressen.
По окончании эстафеты норвежка Венг очень активно отмечала успех своей команды, в то время как шведка Фрида Карлссон общалась с журналистами и из-за этого решила прекратить интервью.
Сборная Швеции завершила эстафету на шестом месте.
Ранее в сборной Швеции раскритиковали норвежских лыжниц за активное празднование победы на ЧМ.