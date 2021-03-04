В сборной Швеции раскритиковали норвежских лыжниц за активное празднование победы на ЧМ

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андрес Бистрём высказался о праздновании представительниц национальной команды Норвегии после их победы в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Это просто ужасно, мы в шоке. Фрида даже ушла от журналистов. Когда я об этом узнал, у меня возникло ощущение, что спортсменки должны вести себя по-другому. Это неуважение к нам, глупо и некрасиво так себя вести», — приводит слова Бистрёма Expressen.

По окончании эстафеты норвежка Хейди Венг очень активно отмечала успех своей команды, в то время как шведка Фрида Карлссон общалась с журналистами и из-за этого решила прекратить интервью.

Сборная Швеции завершила эстафету на шестом месте.

Ранее Наталья Непряева высказала мнение о влиянии своей травмы на выступления на чемпионате мира в Оберхофе.