Лыжница Непряева: нельзя сказать, что, если бы не травма, я бы сейчас летала

Российская лыжница Наталья Непряева высказала мнение о влиянии своей травмы на выступления на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберхофе.

«Что касается руки, то всё — так же, как и на прошлых гонках. Конечно, она лимитирует, отвлекает, но ни в коем случае не ограничивает меня, нельзя сказать, что рука виновата и если бы не она, то я бы сейчас летала. Нет», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

В конце января Непряева в гонке этапа Кубка мира сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована. Несмотря на это, она была включена в состав сборной на чемпионат мира в Оберстдорфе, на котором завоевала серебро в эстафете, выступив в команде с Яной Кирпиченко, Татьяной Сориной и Юлией Ступак.

Ранее сообщалось, что Непряева поделилась эмоциями от завоевания серебра ЧМ после перелома.