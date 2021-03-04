Лыжница Непряева поделилась эмоциями от завоевания серебра ЧМ после перелома

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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала завоевание серебряной награды в эстафете 4 × 5 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Лыжница Непряева поделилась эмоциями от завоевания серебра ЧМ после перелома
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Когда только всё это произошло в Фалуне, первой, кто вселил в меня надежду и призвал не распускать сопли, была Елена Валерьевна Вяльбе. Она сразу дала понять, что рассчитывает на меня, сказала, что я лечу на операцию, а после — сразу на сбор. И Юрий Викторович Бородавко, который оказал колоссальную поддержку, особенно в первые дни, когда я морально была подавлена», — приводит слова Непряевой ТАСС.

В конце января Непряева в гонке этапа Кубка мира сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована. Несмотря на это, она была включена в состав сборной на чемпионат мира в Оберстдорфе.

В эстафете, помимо Непряевой, серебро в составе российской команды завоевали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Ранее сообщалось, что Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.

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