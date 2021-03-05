Губерниев извинился перед отцом финского лыжника Мяки
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«Я прошу прощения у отца Йони. Несколько российских журналистов позвонили мне по поводу сложившейся ситуации. «Снять скальп». Финны говорят так, когда кого-то превосходят. Это действительно звучало как-то странно. У меня нет никаких проблем с финнами. Йони — отличный лыжник. Произошло лишь недоразумение. Нет никаких причин для конфронтации. Лучше уважать друг друга», — приводит слова Губерниева Iltalehti.
Конфликтная ситуация возникла после того, как на заключительном этапе мужского командного спринта на чемпионате мира Йони Мяки опередил Глеба Ретивых на трассе, что принесло финнам серебро, а Теро Мяки заявил, что финны «сняли скальп с русских во второй раз». На эту фразу Губерниев отреагировал грубым высказыванием в адрес отца лыжника.
Ранее отец Мяки заявил, что его высказывание после командного спринта было неправильно понято.