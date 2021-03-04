Биатлонистка Миронова: четвёртый этап эстафеты оказался не таким страшным, как я представляла

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Четвёртый этап на самом деле оказался не таким страшным, как я себе это представляла. Я, наверное, сейчас не смогу это объяснить. Ты себе всегда представляешь какую-то борьбу. Как ни крути, на последнем этапе решается вообще всё. Из-за этого я его представляла таким жёстким», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

По словам биатлонистки, она узнала, что будет бежать четвёртый этап, за два дня до гонки и не испытывала сомнений в своей готовности.

«Сильно не думала об этом. Не выделяла особенно этот этап. Раньше, когда это всё было далеко, когда уверенности было поменьше, я переживала. Но в этот раз не так сильно. Однако всё-таки хочу отметить, что волнение было больше, чем обычно», — добавила Миронова.

27-летняя Миронова, впервые в карьере бежавшая четвёртый этап эстафеты, приняла её у Ларисы Куклиной седьмой и, допустив четыре промаха на двух огневых рубежах, пересекла финишную линию на восьмой позиции.

Ранее Ирина Казакевич призналась, что у неё начался мандраж во время стрельбы в эстафете.