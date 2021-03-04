Слуцкая высказала мнение о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о возможном возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе из группы Евгения Плющенко.
Слуцкая высказала мнение о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Все люди взрослые, принимают определённые решения. В данном случае было принято решение перейти от одного тренера к другому, но что-то у него не понравилось, что-то начало приносить дискомфорт, видимо, поэтому сейчас принято решение вернуться обратно. Это такая текучка жизненная. У Алёны есть шанс вернуться в свою былую форму, главное — стремление и желание», — приводит слова Слуцкой «Спорт-Экспресс».

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Плющенко.

Ранее Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах возможного возвращения Косторной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить