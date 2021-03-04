Слуцкая высказала мнение о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о возможном возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе из группы Евгения Плющенко.

«Все люди взрослые, принимают определённые решения. В данном случае было принято решение перейти от одного тренера к другому, но что-то у него не понравилось, что-то начало приносить дискомфорт, видимо, поэтому сейчас принято решение вернуться обратно. Это такая текучка жизненная. У Алёны есть шанс вернуться в свою былую форму, главное — стремление и желание», — приводит слова Слуцкой «Спорт-Экспресс».

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Плющенко.

Ранее Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах возможного возвращения Косторной.