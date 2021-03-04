Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах возможного возвращения Косторной
- РИА Новости
«Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Алёной, решение будет принято позже, в течение одного-двух дней. Слухи о том, что она уже у нас тренируется, — неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы», — приводит слова Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».
17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко.
Ранее сообщалось, что с ФФККР не связывались относительно возвращения Косторной к Тутберидзе.