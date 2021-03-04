Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах возможного возвращения Косторной

Короткая ссылка
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возможном возвращении Алёны Косторной к своей прежней наставнице.
Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах возможного возвращения Косторной
  • РИА Новости

«Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Алёной, решение будет принято позже, в течение одного-двух дней. Слухи о том, что она уже у нас тренируется, — неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы», — приводит слова Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что с ФФККР не связывались относительно возвращения Косторной к Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить