Сорина заявила, что возвращалась в спорт из декрета ради медали ЧМ
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«Карьера уже прошла не зря. Цель завоевать медаль на чемпионате мира я поставила себе ещё летом. Я думала: «Иначе зачем я тренируюсь?» Оставлять ребёнка дома ради 20-х мест не хотелось, потому моей целью были чемпионат мира и Олимпийские игры. Не знала, сумею ли я реализовать это, но с первого этапа Кубка мира стало понятно, что мне по силам бороться», — цитирует Сорину ТАСС.
Российская сборная в составе Сориной, Яны Кирпиченко, Юлии Ступак и Натальи Непряевой стала второй, проиграв норвежкам 26,6 секунды.
1 марта 2020 года у Сориной и её мужа — тренера сборной России Егора Сорина — родилась дочь.
Ранее Сорин высказался о серебре ЧМ.