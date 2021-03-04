Сорина заявила, что возвращалась в спорт из декрета ради медали ЧМ

Лыжница сборной России Татьяна Сорина поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали в эстафете на чемпионате мира — 2021, который проходит в Обертсдорфе.

«Карьера уже прошла не зря. Цель завоевать медаль на чемпионате мира я поставила себе ещё летом. Я думала: «Иначе зачем я тренируюсь?» Оставлять ребёнка дома ради 20-х мест не хотелось, потому моей целью были чемпионат мира и Олимпийские игры. Не знала, сумею ли я реализовать это, но с первого этапа Кубка мира стало понятно, что мне по силам бороться», — цитирует Сорину ТАСС.

Российская сборная в составе Сориной, Яны Кирпиченко, Юлии Ступак и Натальи Непряевой стала второй, проиграв норвежкам 26,6 секунды.

1 марта 2020 года у Сориной и её мужа — тренера сборной России Егора Сорина — родилась дочь.

Ранее Сорин высказался о серебре ЧМ.